شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جاستن بيبر بفيروس كورونا وتعديل جدول حفلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن إصابة المغني جاستن بيبر، بفيروس كورونا، وهو ما جعله يؤجل حفله اليوم الأحد، وكان جاستن قد بدأ جولته في نهاية هذا الأسبوع، ولديه عرض في T-Mobile Arena في لاس فيغاس، ولكن من المقرر تأجيل عرضه، إضافة إلى حفل أريزونا يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار موقع جاست جيرد إلى أنه رغم إصابة بيبر بفيروس كورونا إلا أن حالته الصحية جيدة.

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية "WHO"، قد قال إن الاعتقاد بأن الوباء قد انتهى بسبب التغطية العالية للقاحات يمكن أن يكون "خطيرًا"، كما دحض الادعاءات القائلة بأن متغير أوميكرون Omicron كان أقل حدة.

وأضاف تيدروس، أن 70 ألف شخص يموتون كل أسبوع بسبب مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه، 83% من سكان أفريقيا لم يتلقوا بعد جرعة واحدة من لقاح كورونا، مشيرا إلى أن مؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم كانت تجهد وتتعثر تحت عبء الحالات.

وتابع: "في الواقع، فإن الظروف مثالية لظهور متغيرات أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة".