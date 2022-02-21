شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس بالأبيض داخل الحرم المكى لأداء مناسك العمرة بأحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها وجمهورها، بصورة من داخل الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، وهي ترتدي ملابس باللون الأبيض لأداء مناسك العمرة في أحدث ظهور لها، حيث كتبت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك "الحمد لله".



ياسمين رئيس فى السعودية

واحتلت الفنانة ياسمين رئيس، قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل، منذ أيام، بالتزامن مع عرض مسرحيتها أحفاد "ريا وسكينة"، والتى قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض، وحصدت العروض على جمهور كامل العدد مع تصفيق حار عقب انتهاء المسرحية.

وعن مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، قالت ياسمين رئيس: استمتعت بالتمثيل أمام الجمهور وجهًا لوجه، وأسعدني طلباتهم بمد عروض المسرحية لأيام أخرى، تلك ردود الأفعال الفورية التي حصدتها المسرحية هى مكافأتى عن كل المجهود والتدريبات التى بذلها كل فريق المسرحية لتقديم عرض راقى يُسعد الجمهور.

وتقدم ياسمين رئيس في مسرحية أحفاد ريّا وسكينة شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

ويشاركها في بطولة المسرحية النجمة دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.