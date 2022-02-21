شكرا لقرائتكم خبر عن توني ماهر يحتفل بزواجه مع أصدقائه وعائلته .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان تونى ماهر بزواجه مؤخرا خلال حفل عائلى حضره أصدقاؤه وعائلته، وحرص أصدقاؤه على نشر مجموعة من الصور له بدأت من داخل الكنيسة، مرورا إلى حفل الزفاف، الذى شهد رقصه بصحبة أصدقائه احتفالاً بتلك المناسبة مثلما يظهر خلال مجموعة من الصور الذى ننشرها خلال التقرير التالي.



توني ماهر اثناء مراسم الزواج

من ناحية أخرى يشارك توني ماهر فى مسلسل "شغل عالى" بطولة كل من الفنانة فيفى عبده وشيرين رضا ومروان يونس وكريم سرور ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل، وهو من سيناريو وحوار حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.