شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تحيى حفلاً غنائيًا بدار الأوبرا بالإسكندرية يوم 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة مروة ناجي لإحياء حفل غنائي خلال الشهر الجاري بدار الأوبرا بالإسكندرية على مسرح سيد درويش يوم 24 فبراير الجارى الحفل بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الكبير عبد الحميد عبد الغفار.

يذكر أن المطربة مروة ناجى قالت إننى احتفلت بعيد الحب مع زوجى، وجاب لى هدية خاتم لطيف، وأجمل ما في علاقتي بزوجي إن إحنا بننجح سوا وبنكبر سوا، وأضافت مروة ناجى خلال لقائها في برنامج "فاكرني يا حظ" الذي يذاع علي نغم أف إم ومن تقديم إنجي أنور، أنا عندي مواسم معينة لاختيار الأغانى، وبحاول دايمًا أغير في الكلمات لحد ما أحس إنها هترضي الجمهور، ومتفقة تمامًا مع مقولة "ما عدوك الا ابن كارك"، واختتمت مروة ناجى: "أنا من الناس اللى بتحب الدعم بين الزملاء وبتؤمن بالمنافسة الشريفة، فى الأول كنت بزعل وأبكي من بعض التصرفات، لحد ما اتعودت وفهمت إن المنافسة صعبة".

وطرحت المطربة مروة ناجى أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "عايز تعرف" فى عيد الحب الماضى وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد محمدى وتوزيع محمد شفيق وإخراج أحمد أسامة، وكانت الأغنية الأولى لمروة ناجى التى ترتدى فيها فستان زفافها الحقيقى والتى ظهر فيها زوجها محمد البطران لأول مرة أيضا .