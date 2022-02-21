مرشحو رئاسة جمعية المؤلفين والملحنين يتحدون لصالح المحافظة على التراث الموسيقى

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القاهرة - سامية سيد - اجتمع عدد من المرشحين لرئاسة مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "الساسيرو"، وهم: الموسيقار منير الوسيمي والموسيقار هاني مهني والملحن صالح أبو الدهب، رغم الخلافات السابقة التى كانت تدور بينهم في وجهات النظر.

واتفق الجميع بعد هذا الاجتماع المهم على الآتى:

أولا: إقصاء الخلافات فى وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة للوطن والجمعية

ثانيا: دعوة أعضاء الجمعية العمومية لجموع المؤلفين والملحنين، والناشرين المصرية "الساسيرو"، للتضامن معهم والاتحاد علي قلب رجل واحد وذلك من أجل المصلحة العامة للوطن.

ثالثا: اتخاذ ما يلزم لما هو فى صالح أعضاء الجمعية العمومية من مؤلفين وملحنين للحفاظ على التراث الموسيقي المصرى الذى يعتبر قوة مصر الناعمة.

رابعا: التصدى ضد كل من تسول له نفسه في أن يعتدى أو يطمع في تراث مصر الموسيقي والضرب بأيدى من حديد لكل من يحاول الاقتراب منه.

خامسا: بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لتحسين أوضاع أعضاء الجمعية والحفاظ على حقوقهم لضمان النهوض بصناعة الموسيقي والغناء التي تليق بمكانة مصر التاريخية.

وحضر الاجتماع أيضا الملحن بهاء حسني المرشح لعضوية مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والملحن والشاعر محمد رفاعي وتضامنا معهم على هذا البيان.

يذكر أن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية على منصب الرئيس و10 أعضاء (5 مؤلفين و5 ملحنين) في الثامن عشر من شهر مارس من عام 2022.















