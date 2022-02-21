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شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الجواهرجى" لـ محمد هنيدى يدخل غرف المونتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فيلم النجم محمد هنيدى غرف المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه فى السينمات، حيث يتبقى لفريق العمل تصوير أسبوع واحد، ومن المقرر استكمال تصوير المشاهد المتبقية من أحداث الفيلم بعد عودة بطل العمل من خارج مصر.
ويجسد هنيدى ضمن أحداث فيلمه الجديد دور جواهرجى وزوجته النجمة منى زكى، ويحدث بينهما العديد من المواقف فى إطار كوميدى، ويقع هنيدى فى مشاكل ومواقف محرجة بسبب منى زكى، وذلك ضمن أحداث العمل.
فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، كما وقع الاختيارعلى الفنان أحمد السعدنى ليكون أمام هنيدى ويجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.
ويعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية".
هنيدى ومنى زكى فى فيلم الجواهرجى