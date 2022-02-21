شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية بلوك مختلف تمامًا.. وتعلق: سأريكم الجانب المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الفنانة اللبنانية نور متابعيها على موقع إنستجرام بلوك مميز للغاية ومغاير لما اعتاده محبوها، وذلك بعدما أطلت بصورة مغايرة لها سواء من خلال الميكب أو قصة الشعر المميزة التي أطلت بها، وعلقت عليها بكتابة: "أظهر لك جانبي المظلم الليلة".

وما أن نشرت الصورة حتى انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ممن أثنوا على إطلالتها الجديدة، ومفاجأتها لمتابعيها بهذا الشكل.



نور اللبنانية

على جانب آخر كشفت الفنانة نور فى لقاء سابق لها الشهر الماضى أنها تحترم الفنان ياسر جلال جدًا والعمل معه ممتع للغاية لأنه يحتضن كل فريق العمل، وعملها معه أسعدها جدًا، فقد قدمت معه مسلسل رحيم وأيضًا مسلسل ضل راجل، وعن مسلسل ضل راجل قالت: "أحلي ما في المسلسل أنه تناول أحداثا اجتماعية حقيقية، وكان دوري فيه مميز وأكثر ما أعجبني أنه لم تحدث قصة حب بيني وبين بطل العمل ياسر جلال كما توقع الكثير، ولكن كان هناك احترام وإعجاب لرجولته وحبه لزوجته".



الفنانة نور

وأضافت نور، أثناء استضافتها في برنامج صاحبة السعادة والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC: "الفرق بين مسلسل رحيم وضل راجل القصة نفسها، وقدمت فيهما شخصيتين مختلفتين تماما، وأنا أحب مسلسل رحيم فكان به حالة جميلة".