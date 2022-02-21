شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى باتشان ينتهى من تصوير كليب "2099".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب حمدى باتشان من تصوير كليب جديد يحمل إسم "2099" تجمعه بالمطرب جيفارا بابلو، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

أغنية "2099" من كلمات والحان جيفارا بابلو وتوزيع جيفارا بابلو وميدو راشد وأخراج أحمد غنيم، وتدور فكرة الأغنية حول، فكرة الارتباط بين الشباب والبنات.

وتقول كلمات الأغنية "2099 هيتجوزك ياسمين ومن هنا ولحد جوازكوا تقوليله حاضر وأمين، من دلوقتى خلاص ملكه وهو الهوا والفيتامين، خطوبتكوا فى ٢٠٩٥/١٢/٩ وكتب كتابكوا مع الدخله وخمسه فى عين الحاسدين ما تقولى أيوة يا ياسمين".









من ناحية أخرى طرح حمدى باتشان مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "مش أد الجواز" كلمات أمل الطاير وألحان حسن إش إش، وإخراج أحمد غنيم ومن كلمات الأغانى "لما أنت مش أد الجواز، جاي تعمل إيه، أعمل إيه أنا قولت أكمل نص ديني وفيها إيه".

جدير بالذكر أن "حمدى باتشان" مطرب مصرى شعبى ظهر فى الثمانينيات وعمل فى السينما والمسرح والتليفزيون كمطرب فى الأعمال التى اشترك بها ومنها "فتوات السلخانة "1989 و"اليتيم والذئاب" 1993 و"استقالة ضابط شرطة" 1997 كما اشترك فى مسلسل "فرح العمدة" 2012 ومن أشهر أغانيه "أنا واد خلاصة" و"إيه إللى بيحصل ده" و"وحياة غلاوتك" و"جرح القلوب" و"الاساتوك".