شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "محطة مصر" لمسرح العرائس يبدأ جولته فى المحافظات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح القاهرة للعرائس بقيادة الفنان محمد نور، والتابع للبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، مسرحية العرائس "محطة مصر" بداية من اليوم الأحد الموافق 20 فبراير، في محافظات مصر المختلفة حيث سيبدأ بمحافظة الفيوم وينتهي عرضه يوم 26 فبراير، ويعرض في محافظة بني سويف بداية من يوم 27 فبراير حتى 3 مارس.

عرض "محطة مصر" تأليف / محمد زناتي، إخراج رضا حسنين، ألحان/ حاتم عزت، ديكور / دكتور سمير شاهين، تصميم وتنفيذ عرائس / كتور ريم هيبه، نحت عرائس / محمود الطوبجي، تنفيذ ميكانيزم / يوسف مغاوري /خالد عيسى، مخرج منفذ / رفعت ريان، وبطولة صوتية لكل من مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسانين، رفعت ريان، أحمد النمس.

يذكر أن يأتي ذلك ضمن مشروع المواجهة والتجول بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، والذي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وقطاع الإنتاج الثقافي بقيادة المخرج خالد جلال.