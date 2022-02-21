شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتحدث حول علاقتها بوسائل السوشيال ميديا من على متن الطائرة وزوجها يغازلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعلت النجمة السورية أصالة مع متابعيها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عبر أكثر من فيديو تطرقت فيهم إلى علاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وسبب تفضيلها لموقع التغريدات القصيرة تويتر عن سواه، قائلة: "بفضل هذا الموقع عن سواه لأنى مش بحكي عليه كتير وكأنه بيقولى ما تكتبيش زيادة عن جمل معينة، وأنا في العادى بحكي كتير".

ثم انتقلت للحديث مع زوجها الذى كان بجوارها على متن الطائرة الذى استقلها الثنائى معًا خلال رحلتهما، وغازلها حين سألته بحكي كتير أم لا.



اصالة وزوجها

وتحيى النجمة أصالة حفلاً غنائيًا يوم الجمعة 25 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساءً في القرية العالمية بدبي وتقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة ومنها "بنت أكابر" و"قد الحروف" و"منازل" و"خانة الذكريات"وغيرها من الأغانى التى يحبها جمهورها.



اصالة خلال خاصية الاستوري

وكانت المطربة أصالة قد نشرت منذ عدة أيام مقطعًا من أغنيتها الجديدة "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة علي مقطع الأغنية، "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنيه حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندي أهديه"