إصابة جاستن بيبر بفيروس كورونا وتأجيل حفلاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أصيب النجم العالمي جاستن بيبر، بفيروس كورونا، حسب موقع "PEOPLE".

وتم تأجيل حفله المقرر يوم الأحد، في لاس فيجاس، بعد تفشي فيروس كورونا داخل فريق نجم البوب ​​البالغ من العمر 27 عامًا.

وجاء في بيان لفريقه عبر "تويتر": "نظرًا للنتائج الإيجابية لـ COVID داخل عائلة جاستن بيبر، فسوف يتعين علينا، للأسف، تأجيل عرض الأحد في لاس فيجاس.. جاستن بالطبع يشعر بخيبة أمل كبيرة، لكن صحة وسلامة طاقمه ومعجبيه هي دائمًا الأولوية الأولى بالنسبة له".

وتم تأجيل جولة العدالة العالمية لجاستن بيبر، التي كان من المقرر أن تبدأ في مارس 2020، لمدة عامين تقريبًا بسبب جائحة كورونا.

بدأ بيبر حفله الأول يوم الجمعة في سان دييجو، وكانت لاس فيجاس المحطة الثانية في الجولة التي تستمر حتى مارس 2023.

وحقق إطلاق الجولة في سان دييجو نجاحًا هائلاً، ويسعد جاستن لتقديم هذا العرض المذهل إلى جمهوره في لاس فيجاس في أقرب وقت ممكن.