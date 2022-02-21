ياسمين صبري أنيقة وهنا شيحة جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

أروى

نشرت المطربة اليمنية أروى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أحمر.

جانا دياب

نشرت جانا دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس سوداء جريئة.

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود مكشوف من الظهر.

راغب علامة

نشرت الفنان اللبناني راغب علامة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهوره.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس من "التايجر".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت أسماء في الصورة من داخل سيارتها.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.