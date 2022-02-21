حدث بالفن| فنان يتزوج وأخرى تؤدي العمرة وثالثة تحسم الجدل حول ارتدائها الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المهمة، ومنها: حفل زفاف توني ماهر، تامر حسني ينشر أول صور من كواليس فيلم "بحبك"، رسالة أحمد العوضي لـ كريم الحسيني، ياسمين رئيس تؤدي مناسك العمرة، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

فاطمة عيد: ماخدتش أسود ولا أبيض في إعلان الكركمين.. وشاركت به لهذا السبب

علّقت الفنانة فاطمة عيد على واقعة القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر في الشيخ زايد والذي شاركته في الإعلان التجاري الخاص بالمنتج. (التفاصيل من هنا)

10 صور من حفل زفاف توني ماهر

يحتفل الفنان الشاب توني ماهر، بزفافه مساء الأحد، على فتاة من خارج الوسط الفني، وتدعى نانسي نصر. (التفاصيل من هنا)

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. سينما للجمهور بجهود شبابية

قبل أيام انتهت فعاليات الدورة الثامنة، والأولى دولياً، من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والتي أقيمت في الفترة من 10 حتى 15 فبراير الجاري. (التفاصيل من هنا)

مع هنا الزاهد.. تامر حسني ينشر أول صور من كواليس فيلم "بحبك"

نشر الفنان تامر حسني الصور الأولى من كواليس فيلمه الجديد "بحبك"، الذي تشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". (التفاصيل من هنا)

رسالة أحمد العوضي لـ كريم الحسيني بعد اتجاهه لبيع المشروبات الساخنة على الطريق

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة للفنان كريم الحسيني، والذي كشف مؤخرا عن مشروعه الجديد وهو عبارة عن سيارة لتحضير المشروبات الساخنة على الطريق. (التفاصيل من هنا)

ياسمين رئيس تؤدي مناسك العمرة (صورة)

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها ومتابعيها، صورة لها من داخل الحرم المكي، أثناء أدائها مناسك العمرة. (التفاصيل من هنا)

تامر فرج: ديننا عدى باللي أكتر من إبراهيم عيسى وماحصلوش حاجة

علّق الفنان تامر فرج، على تصريحات الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، والتي أثارت الجدل مؤخرا حول حادثة الإسراء والمعراج. (التفاصيل من هنا)

رغدة تحسم الجدل حول ارتدائها الحجاب واعتزالها

حسمت الفنانة رغدة موقفها من الجدل الذي أثير في الساعات الماضية بشأن تفكيرها في الاعتزال وارتداء الحجاب، بسبب تعليق نُشر عبر صفحتها في موقع فيسبوك، جاء فيه: "كل ما تمنيته من حبيبي الله، منحنى إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملكه وحده". (التفاصيل من هنا)

محمد رمضان: "بحب الطيارة الخاصة عشان بشرب سجاير والمضيفة مش بتهتم بحد غيري"

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بصور له من طائرته الخاصة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". (التفاصيل من هنا)

عباس أبو الحسن: "مش فاهم إبراهيم عيسى غلط في إيه؟"

قال الفنان عباس أبو الحسن، إنه لا يعرف فيما أخطأ الكاتب إبراهيم عيسى، قاصدا تصريحاته الأخيرة، والتي أحدثت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. (التفاصيل من هنا)