"خسارة كبيرة".. ميريام فارس تنعى سامي كلارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت المطربة اللبنانية ميريام فارس، الفنان سامي كلارك، الذي رحل اليوم 20 فبراير الجاري.

وكتبت ميريام، عبر حسابها بموقع "تويتر": "خسارة كبيرة للبنان برحيل الفنان المبدع سامي كلارك أغانيك الجميلة رح ترافقتنا طول العمر، أحرّ التعازي لعائلاتك، الله يرحمك وتكون نفسك بالسماء".

ورحل الفنان سامي كلارك، صباح اليوم الأحد 20 فبراير 2022، عن عمر يناهز 73 عاما.

سامي كلارك ولد في مايو 1948، بقرية ضهور الشوير في لبنان، وهو موسيقي ومغني ومطرب وموسيقار لبناني، تميز بصوته الأوبرالي، يعتبر واحداً من أهم الفنانين اللبنانيين وبخاصة في مجال الأغنية الأجنبية.

غنى بعدة لغات من بينها: الفرنسية، واليونانية والألمانية والروسية، كما نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية من بلغاريا وألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا.