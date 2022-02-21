تعرف على شخصيتي إيمان رجائي وحامد الشراب بمسلسل "ولهان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تشارك الفنانة إيمان رجائي والفنان حامد الشراب، ببطولة مسلسل "ولهان" الذي اقترب صناعه من انتهاء تصويره بشكل نهائي.

وتجسد إيمان رجائي بالعمل، شخصية "سلمى" شقيقة "تامر" (حامد الشراب)، التي تحبه جدا ومتعلقة به وتعتبره والدها وحياتها بالكامل بعد وفاة والديها لأنه هو من قام بتربيتها ومراعاتها، كما أن "تامر" يؤجل زواجه من "حنين" بسبب وجود "سلمى" معه.

بينما يجسد حامد الشراب، شخصية "تامر" وهو شاب وسيم في الثلاثين من عمره، مستواه الاجتماعي فوق المتوسط، ويقع في حب "حنين" ريم أحمد ويغير عليها، ويواجه في حياته فقدان والده في حادث.

المسلسل يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

مسلسل "ولهان" بطولة منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، وفاء السيد، شروق، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، إشراف فني محمد أبو العلا، سيناريو وحوار ورشة Big pen، إشراف عام محمود أبو العلا وعبدالرحمن أبو العلا، وإخراج بلال العربي، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.