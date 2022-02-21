فاطمة عيد: ماخدتش أسود ولا أبيض في إعلان الكركمين.. وشاركت به لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّقت الفنانة فاطمة عيد على واقعة القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر في الشيخ زايد والذي شاركته في الإعلان التجاري الخاص بالمنتج.

وقالت عيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، اليوم الأحد: "إعلان الكركمين مش معمول امبارح، ده اتعمل من خمس سنوات وتم إذاعته كتير، والناس لما قالت ليه شاركي فيه؟ قلتلهم خلاص وقفوه بطريقتكم وأنا ماخدتش فيه أسود ولا أبيض أصلًا، كنت رايحة عشان جوزي عنده خشونة في رجليه للعلاج عند أحمد أبو النصر".

أكملت الفنانة: "لما رحنا طلبوا مني أعمل إعلان للمنتج وعملته بلا مقابل من خمس سنوات، وعالجه بالفعل من خشونة الركبة، والعلاج كان عبارة عن كركم وموجود في كل بيت".

من جهته، قال شفيق الشايب، زوج الفنانة فاطمة عيد، إن الإعلان كان بالفعل منذ 5 سنوات وكان يعاني من خشونة قوية وذهب لتجربة العلاج وأتى أثره بشكل جيد.

وعاقبت محكمة جنح الدقي أحمد أبو النصر، الشهير بمخترع الكركمين بالحبس عامين ونصف لإدانته بالنصب وانتحال صفة طبيب وإدارة مستشفى وصيدلية دون ترخيص وبيع سلع مجهولة المصدر وتداول أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها.