أحمد الفيشاوي يمارس التمارين الرياضية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومحبيه، صورًا له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "الفيشاوي" في الصور وهو يمارس التمارين الرياضية، من داخل "الجيم"، وعلّق: "أيرون مان".

ومن جانب أخر يُعرض للفنان أحمد الفيشاوي حاليًا في السينمات فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

كما يشارك الفنان أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "قمر 14" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، ويشارك في بطولة العمل: خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، ياسمين رئيس، خالد أنور، ومن إخراج هادي الباجوري.

ويستعد الفنان أحمد الفيشاوي لتصوير أحداث الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" وهو من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، ومحمد ممدوح وغيرهم.