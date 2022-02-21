السيناريست السعودي أحمد المطيري ضيف نادي أدب ثقافة أسيوط بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

"السرد بين الرواية والسينما" هو عنوان الندوة التي ينظمها نادي أدب أسيوط، يوم الأربعاء المقبل، ويشارك فيها السيناريست السعودي أحمد المطيري في تمام الساعة السابعة مساءً.

يقول المطيري إن "السينما صناعة وتجارة في آن واحد، وإن الفيلم السينمائي يحتوى على الكثير من الإبداع الفني، ابتداءً من اختيار النص، السيناريو، وتعاقب المشاهد".

وأضاف أن الرواية قد تكون مصدرا لعمل فيلم سينمايي، لكن العمل السينمائي لا يجب أن يلتزم بالنص كاملا، لأن السياق الدرامي والمشاهد وفترة عرض الفيلم مختلفة.

وتابع أن "نجاح الرواية لا تؤكد نجاح العمل السينمائي لأن قارئ الرواية يختلف عن مشاهد السينما، إلا أن نجاح العمل السينمائي يضاعف نجاح الرواية ويزيد من أعداد قرائها، فالعمل السينمائي رغم صعوبته وارتفاع تكلفته لكنه أكثر انتشارا".