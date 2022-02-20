فجر السعيد تطلب الدعاء بعد سفرها الى فرنسا للعلاج

كتب امير فتحي في الأحد 20 فبراير 2022 11:57 مساءً - طلبت الاعلامية الكويتية فجر السعيد الدعاء من متابعيها بعد اعلانها عن سفرها الى فرنسا للعلاج من اثار الازمة الصحية التي اصابتها منذ فترة.

وقالت فجر السعيد في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “اللي يحبني يدعيلي ان ربي يتمم شفائي اليوم وصلت #باريس للقاء دكتوري #الكسندر_رو للإستشاره ومنها الى #المانيا للعلاج من آثار الوعكه الصحيه السابقه”.

وتابعت “حسبي الله على من تسبب فيها وربي ياخذلي حقي منه في الدنيا قبل الآخره بإذن الله واكرر واللي مايحبني يطق راسه بالطوفه”.