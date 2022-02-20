شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يستعد لطرح أغنية "أيام" بتوقيع محمد نوارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب وائل الفشنى لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "أيام" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي يتعاون خلالها مع الموسيقار محمد نوارة من حيث الكلمات والألحان.

وتمثل الأغنية حالة موسيقية خاصة غنية بالمشاعر والمشاهد الدرامية المتباينة والتي من المقرر عرضها نهاية الشهر الجاري، وصرح نوارة أنه يتم حالياً وضع اللمسات النهائية للفيديو كليب الخاص بها والذي قام بإخراجه المخرج الشاب أحمد وهبة الذي يقدم من خلال هذا الكليب عمل إبداعي جديد يضاف لأعماله المتميزة.

وأضاف نوارة: "لقد جاء التعاون الفني مع المطرب وائل الفشني لتقديم هذه الأغنية لأنه من أكثر الأصوات المتواجدة التي يمكن أن تجسد الحالة الدراميه في هذه الأغنية من حيث الموسيقى والكلمات، وقمنا بعدد من البروفات والتدريبات النهائية وأبدع وائل في الأغنية والتعبير عن كل ما بها من مشاعر، وقد عرف الفشني بتقديم الابتهالات والأناشيد وغناء التراث الصعيدي وإعادة تقديمه بشكل مختلف.

وأوضح نوارة أن أغنية أيام تتحدث عن تغير أحوال الانسان على مر الأيام والمواقف المتباينة التي يمر بها من فراق وغدر وحب وفرح وحزن وغيرها... وقد بدأت الفكرة كمقطوعة موسيقي تصويريه ثم قررت أن أحولها إلى أغنية لما بها من دراما تحتاج إلى عمل حالة غنائية خاصة لها.

وكانت أخر الأعمال الفنية لمحمد نوارة اثنان من المقطوعات الموسيقية والتي غنت فيهما مطربة السوبرانو العالمية والمصرية الأصل فاطمة سعيد، وتناولت المقطوعة الأولى قصة تطور الفن عبر العصور المختلفة، والمقطوعة الثانية تمثلت في موسيقى لفيديو وثائقي خلال فاعليات معرض الأبد هو الآن عند سفح الأهرامات.











