شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تلتقى جمهور الإسكندرية 24 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة أنغام حفلًا غنائيًا في مسقط رأسها بمدينة الإسكندرية يوم الخميس 24 مارس المُقبل بأحد الفنادق، ومن المقرر أن تقدم أنغام العديد من أشهر أغنياتها "حالة خاصة جداً"، "أساميك الكتيرة"، "ياريتك فاهمنى"، "سيدى وصالك"، "هو نفس الشوق"، "أنا بعته كتير"، "هنشتاقوا"، "نفضل نرقص"، "بتوصفنى عمرى معاك"، "حتة ناقصة"، "أكتب لك تعهد"، "عرفها بيا"، "مهزومة" وغيرها من الأغنيات.

وقبل حفل الإسكندرية تحيى أنغام مساء يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الجارى، حفلًا غنائيا فى تمام الساعة الثامنة مساء فى قصر عابدين.

روجت النجمة أنغام، لحفلها الغنائى في قصر عابدين بمصاحبة أوكسترا المايسترو هانى فرحات، يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الجارى.

كما نشرت أنغام بوستر الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وتغنى أنغام لأول مرة على مسرح قصر عابدين ومن المقرر أن تقدم أغانيها الشهيرة الحديثة والقديمة إذ أعدت جدولاً منوعاً للحفل لإرضاء جمهورها.