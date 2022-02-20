أشرف عبد الباقي ضيف "صاحبة السعادة" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، الفنان أشرف عبد الباقي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ونشرت الفنان أشرف عبد الباقي صورة تجمعه بالإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "استنوني بكره وبعده مع أحلى إسعاد يونس الساعة 11، صاحبة السعادة، على Dmc".

جدير بالذكر أن الفنان أشرف عبدالباقي عُرض له مؤخرًا مسلسل "أنا وهي" بالاشتراك مع أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود البزاوي، سلوى محمد علي.

كما عُرض للفنان أشرف عبد الباقي مسرحية "زلزال"، ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم: علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.