10 صور من حفل زفاف توني ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحتفل الفنان الشاب توني ماهر، بزفافه مساء اليوم الأحد، على فتاة من خارج الوسط الفني، وتدعى نانسي نصر.

وتداول رواد عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهر خلاله "توني" وهو يرقص خلال حفل زفافه على أغنية "السود عيونه" للفنان مصطفى قمر، ومقطع فيديو آخر يرقص خلاله مع الفنان محمود الليثي.

يذكر أن توني ماهر يشارك في بطولة مسلسل "بأثر رجعي" من تأليف فتحي الجندي، إخراج معتز حسام، وبطولة مي سليم، محمد عز، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي وإيناس شيحة وغيرهم.

وشارك توني ماهر في عدة أعمال تلفزيونية منها: "نصيبي وقسمتك 4، الحرامي، النهاية، ونسني، رحيم، فوق السحاب، ريح المدام، وفيلم شاومينج"، كما يشارك في فيلمي: "شريط 6، في القلب" وغيرها.