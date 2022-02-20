مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. سينما للجمهور بجهود شبابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قبل أيام انتهت فعاليات الدورة الثامنة، والأولى دولياً، من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والتي أقيمت في الفترة من 10 حتى 15 فبراير الجاري.

"الخليج 365" كان مدعوا لحضور فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والتي حققت نجاحا كبيرا بشكل ملحوظ، فالمهرجان الذي تواجهه العديد من التحديات منذ أولى دوراته عام 2015؛ استطاع بجهود صناعه من الشباب أن يحجز مقعده وسط العديد من المهرجانات الفنية التي تشهد مصر إقامتها سنويا، واستطاع أن يكون مهرجانا للجمهور.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، شهدت أيام عروضه كاملة، حضورا فنيا كبيرا من الجمهور السكندري الذي حصل على وجبة فنية دسمة مجانية من ثقافات وبلدان مختلفة، بفضل شبابه الذين خلقوا مهرجانا من العدم، بأقل الإمكانات، وقادهم الطموح والإصرار لصناعة هذا النجاح.

"الإسكندرية للفيلم القصير" الذي كان حضور عروضه في اليوم الواحد لا يزيد عن العشرات في سنوات ماضية، ومعظمهم من صناع السينما؛ أصبح في دورته الثامنة في حاجة إلى الكثير من المنظمين المتطوعين لمنع تدافع الجمهور لحضور عروضه التي استقبلتها هذا العام سينما رنيسانس مترو.

المهرجان شهد عرض نحو 56 فيلما بينها 13 عرض عالمي أول، ضمن خمس مسابقات تنافست على جوائز الدورة الثامنة، وهي مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية ومسابقة أفلام الطلبة.

ومن أبرز الأفلام التي عرضها المهرجان في دورته الثامنة، الفيلم الأمريكي "شعور من خلال" للمخرج دوج رولاند والذي فاز بجائزة لجنة تحكيم جمعية النقاد المصريين، الفيلم المصري "العين الثالثة" للمخرج دينا ياسر والذي فاز بجائزة هيباتيا الذهبية ضمن مسابقة أفلام الطلبة، الفيلم السوري "الحقيقة - المقابلة" للمخرجة مارسيل العيد والذي فاز بجائزة أحسن فيلم ضمن مسابقة الفيلم العربي، الفيلم الباكستاني "تمرير" للمخرج عرفات عرفات مظهر والذي حصد جائزة أحسن فيلم بمسابقة أفلام الرسوم المتحركة، الفيلم الكويتي "سهرة مع ليلى" للمخرجة هيا الغانم والذي فاز بجائزة أحسن فيلم بمسابقة الأفلام الوثائقية الدولية، والفيلم الروسي "كووكوو" للمخرجة سفيتلانا بيلوروسوفا والذي حصد جائزة أحسن فيلم في مسابقة الأفلام الروائية الدولية.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من الشباب: رئيس المهرجان المخرج محمد محمود، المدير الفني للمهرجان المخرج موني محمود، مدير المهرجان المخرج محمد سعدون، بالإضافة للمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أسسته جمعية "دائرة الفن" بالإسكندرية وذلك لإتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم سواء كانت روائية أو تسجيلية أو تحريك أمام الجمهور، بهدف تطوير السينما القصيرة والارتقاء بها وتبادل الثقافات العربية الدولية، وكانت دورته الأولى عام 2015.