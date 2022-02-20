ديانا حداد تنعى سامي كلارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت المطربة اللبنانية ديانا حداد، الفنان سامي كلارك، الذي رحل اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ73 عاما.

ونشرت ديانا صورة "كلارك"، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "كبرنا وتربينا على أصواتهم، والذكريات فترة الطفولة اللي ما بتموت، من جيل الفن الراقي الفنان الكبير سامي كلارك إلى جنة الخلد، الله يرحمه ويصبر عائلته".

ورحل الفنان سامي كلارك، صباح اليوم الأحد 20 فبراير 2022، عن عمر يناهز 73 عاما.

سامي كلارك ولد في مايو 1948، بقرية ضهور الشوير في لبنان، وهو موسيقي ومغني ومطرب وموسيقار لبناني، تميز بصوته الأوبرالي، يعتبر واحداً من أهم الفنانين اللبنانيين وبخاصة في مجال الأغنية الأجنبية.

غنى بعدة لغات من بينها: الفرنسية، واليونانية والألمانية والروسية، كما نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية من بلغاريا وألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا.