مع هنا الزاهد.. تامر حسني ينشر أول صور من كواليس فيلم "بحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان تامر حسني الصور الأولى من كواليس فيلمه الجديد "بحبك"، الذي تشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق تامر على الصور: "دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك)، طبعاً في ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك وناس هتقراه بحبَك، دا طبعاً مقصود عشان في درامة الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى، وبحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة جداً".

وأضاف: "الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير، اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط إني أول من اكتشفها في بداية حياتها وفي الفيلم دا بكتشفها تاني وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم، ومبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي الميرغني اللي هيعمل إن شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة، وللأسف لسه مصورش علشان أنزل صورة بس في أول يوم تصوير له ههريه صور".

وتابع: "انتظروا بعد أيام انضمام نجمة جميلة مميزة من نجوم المستقبل اللي هيكون ليها مستقبل كبير إن شاء الله، وفرحان جداً بانضمام الفنان الموهوب أوي مدحت إسماعيل اللي عامل دور زي العسل وربنا يكتبله فيه كل النجاح ويكرمه ويكرمنا معاه".

اختتم: "الفيلم من إنتاج حبايب قلبي وأصدقاء العمر سينرچي أحمد بدوي، تي إيتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوقي".

ومن جانبها علقت هنا الزاهد، قائلة: "أنا اللي مبسوطة جدا والله، شكرا على كل تفصيلة بتقولهالي وعلى تعبك ومجهودك كمخرج وممثل في نفس الوقت، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويرزقنا يارب".

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا أغنية بعنوان "قد التحدي" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وتبرع بها لذوي الهمم مبادرة يوم التحدي، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج خالد الشوربجي.