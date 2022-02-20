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الصور الأولى من حفل زفاف توني ماهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان الشاب توني ماهر بزواجه اليوم، على فتاة من خارج الوسط الفني، وتدعى نانسي نصر.

وتداولت صورًا من حفل الزفاف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر توني في الصور رفقة عروسته من داخل "الكنيسة" لإتمام مراسم الزواج.

يذكر أن توني ماهر يشارك في بطولة مسلسل "بأثر رجعي" من تأليف فتحي الجندي، إخراج معتز حسام، وبطولة مي سليم، محمد عز، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي وإيناس شيحة وغيرهم.

وشارك توني في عدة أعمال تلفزيونية منها: "نصيبي وقسمتك 4، الحرامي، النهاية، ونسني، رحيم، فوق السحاب، ريح المدام، وفيلم شاومينج"، كما يشارك في فيلمي: "شريط 6، في القلب" وغيرها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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