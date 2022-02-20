الصور الأولى من حفل زفاف توني ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان الشاب توني ماهر بزواجه اليوم، على فتاة من خارج الوسط الفني، وتدعى نانسي نصر.

وتداولت صورًا من حفل الزفاف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر توني في الصور رفقة عروسته من داخل "الكنيسة" لإتمام مراسم الزواج.

يذكر أن توني ماهر يشارك في بطولة مسلسل "بأثر رجعي" من تأليف فتحي الجندي، إخراج معتز حسام، وبطولة مي سليم، محمد عز، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي وإيناس شيحة وغيرهم.

وشارك توني في عدة أعمال تلفزيونية منها: "نصيبي وقسمتك 4، الحرامي، النهاية، ونسني، رحيم، فوق السحاب، ريح المدام، وفيلم شاومينج"، كما يشارك في فيلمي: "شريط 6، في القلب" وغيرها.