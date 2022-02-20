رسالة أحمد العوضي لـ كريم الحسيني بعد اتجاهه لبيع المشروبات الساخنة على الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة للفنان كريم الحسيني، والذي كشف مؤخرا عن مشروعه الجديد وهو عبارة عن سيارة لتحضير المشروبات الساخنة على الطريق.

وكتب الفنان أحمد العوضي في تعليقه على مشروع كريم الحسيني: "حاجة محترمة إنك تشقى على القرش بشرف، رجولة وشرف".

وأعلن الفنان كريم الحسيني، منذ يومين، عن إقامته مشروع لتحضير المشروبات الساخنة على الطريق، ونشر مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يعد القهوة من خلال ماكينة مشروبات ساخنة، وقال خلاله: "بما أن موسم الفيديو مش شغال في رمضان، قررنا نفتح المشروع العسل ده".

وعلّق "كريم" على الفيديو قائلا: "مشروعي الجديد.. الشغل مش عيب.. حلمك ملوش تاريخ صلاحية".

يذكر أن أخر الأعمال الدرامية التي شارك بها كريم الحسيني مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين، والنجوم: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.