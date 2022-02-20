فيديو.. الرياح العاتية في بريطانيا توقع المارّة على الأرض

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2022 7:32 مساءً

نشر حساب the sun البريطانية على تويتر مقطع فيديو يظهر مدى قوة الرياح التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام.

ويظهر في الفيديو كيف أدّت شدة الرياح في طرح المارة أرضا في أحد الشوارع البريطانية، ما يدل على أن البلاد تتعرض لعاصفة شديدة.

وكذلك يظهر في الفيديو عدد من المارة في تقاطع طرق، تدفعهم الرياح إلى الأمام، حيث تجبرهم على إسراع خطواتهم لعدة أمتار قبل أن تسقطهم بكل قوة.

وتتعرض منطقة شمال غرب أوروبا للعاصفة “يونيس” المصحوبة برياح شديدة بلغت حوالي 196 كيلومترا في الساعة مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مدن بريطانية.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” فيديو لهبوط طائرة في أحد المطارات البريطانية وسط الرياح الشديدة التي بلغت سرعتها نحو 196 كيلومترا في الساعة.

وأسفرت العاصفة القادمة من المحيط الأطلسي نحو شمال غرب أوروبا، عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وتدمير سقف ساحة في لندن.

ولقيت امرأة حتفها في لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها في شجرة، وتوفي رجل في مركبة في ليفربول بسبب الحطام المتطاير. ولقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا.

وتم إلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونيس مستويات قياسية، وفقا لبيانات شركة سيريوم.

وقال وزير الأمن الداخلي داميان هيندز إن القوات البريطانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع العواقب الناجمة عن الطقس. وأضاف “الجميع على أهبة الاستعداد وفي حالة تأهب”.