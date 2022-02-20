شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يقدم أروع أغانيه وسط حضور جماهيرى كبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان حكيم واحدة من أنجح حفلاته التابعة لإحدى المؤسسات الخاصة، وهو الحفل الذى حضره عدد كبير من جمهوره، ما زاد من حماس حكيم وأشعل أجواء الاحتفال، وقدم حكيم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته وسط تفاعل استثنائي من الحضور الذي يحفظ أغانيه ويرددها معه ويرقص عليها طوال الحفل.

كما قدم حكيم العديد من الاستعراضات غير التقليدية ومجموعة من أغنياته التي قدمها على مدار مشواره الممتد منذ ثلاثة عقود، وهو الأمر الذي أضفى نوعًا من المتعة والطرب على الحفل، وتجاوب الجمهور مع أغانى حكيم وسيطرت عليه حالة من السعادة والانبساط، وهو الأمر المعتاد دائمًا في حفلات العالم.

وطرح نجم الأغنية الشعبية حكيم، مؤخرًا أغنية تحمل اسم "كله راح"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صلاح مندى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، وميكساج وماستر أحمد جودة.

كما طرح حكيم من قبلها أغنية "الناس السهرانين"، وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، بينما آخر ألبوم غنائي لحكيم طرحه كان بعنوان "الراجل الصح" وتضمن 11 أغنية.