شكرا لقرائتكم خبر عن من "حديث الصباح والمساء" لـ"يو تيرن".. توفيق عبد الحميد ممثل الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عودة قوية للفنان الكبير توفيق عبد الحميد خلال موسم دراما رمضان المقبل، بعد غياب 12 عاما عن الدراما المصرية والساحة الفنية بشكل عام، حيث يتواجد خلال السباق المقبل بمسلسل "يو تيرن"، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، من المؤكد أن العودة ستكون حميدة، خاصة أن القائمين على العمل صناع كبار من تأليف وإنتاج وإخراج كل منهم له عشرات الأعمال المهمة والناجحة.

المفارقة في عودة عبد الحميد للدراما الرمضانية أنها مع نفس المنتج الذى قدمه في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، مع مجموعة كبيرة من نجوم المرحلة وقتها قبل 21 عامًا، وأصبح هذا العمل واحدًا من كلاسيكيات الدراما المصرية والعربية، ليعود هذا العام مع مخرج متميز ومؤلف قادر على تقديم التوليفة التليفزيونية المتميزة، وفريق عمل من الممثلين على قدر كبير من الموهبة منهم الفنانة القديرة صفاء الطوخى.

محطات توفيق عبد الحميد في الدراما التليفزيونية جعلته واحدًا من ممثلين الأسرة المصرية بل والعربية، حيث أصبح الجمهور ينتظر منه كل ماهو ممتع وهادف، وهو ما حدث في أعماله الكثيرة والمتعددة منها "حضرة المتهم أبى"، مع العملاق الراحل نور الشريف، و"على نار هادئة"و"إمرأة من نار"، مع النجمة إلهام شاهين، و"الناس في كفر عسكر"، مع النجم الكبير صلاح السعدنى، و"دعوة فرح"، مع النجمة الكبيرة سميرة أحمد، و"كناريا وشركاه"، مع المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبد الحافظ.

عودة توفيق عبد الحميد من خلال مسلسل "يو تيرن"، هي بمثابة إعادة نجوم الدراما الحقيقيين للشاشة من جديد، برعاية الشركة المتحدة التى ستعرض العمل على شاشاتها خلال سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل "يوتيرن"، يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره، كما يشارك في البطولة كل من الفنانين عبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى والفنانية القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.