تعرف على عائلة "مدرسة رؤية" فى مسلسل "دايمًا عامر".. صور

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسرة مسلسل "دايمًا عامر" للنجم مصطفى شعبان والفنانة القديرة لبلبة مشاهدهم فى مدينة أسوان، وتتضمن المشاهد عن رحلة مدرسية فى المدينة مع طلاب المدرسة التى يعملون بها وننشر صورًا لشخصيات المسلسل بأسمائهم فى "مدرسة رؤية"، على راسهم بطل العمل مصطفى شعبان ويجسد دور "أستاذ عامر مشرف اجتماعي"، أما لبلبة تجسد دور "ميس زهرة وهي مديرة المدرسة" والفنان صلاح عبد الله "أستاذ لطفي الشرقاوي وكيل المدرسة، وعمرو عبد الجليل مستر أبو الوفاء صاحب المدرسة.

ومن أعضاء هيئة التدريس الفنان محمد ثروت يقدم دور "أستاذ فايز مدرس الرياضة"، وميرنا نور الدين "ميس فدوى مدرسة الموسيقى" ومحمد محمود "أستاذ شحاتة مدرس اللغة العربية".

ويناقش مصطفى شعبان فى المسلسل مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة ويضع حلول لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، ويعود فيه للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحا سويا في الدراما التليفزيونية خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.