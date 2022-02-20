شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يدعم الرحالة ريهام أبو بكر: بطلة عالمية قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم تامر حسنى، على دعم المواهب الشابة في جميع المجالات، والإشادة بهم بكلمات تحث على تشجعيهم والاستمرارية والتقدم، وخلال الساعات الماضية عبر حسنى من خلال حسابه على إنستجرام عن دعمه لفتاة تعمل رحالة تدعى ريهام أبو بكر، ترغب فى التجوال بجميع أنحاء مصر من شمالها لجنوبها، لترويج السياحة بالمحروسة.

وكتب تامر في رسالته: "ريهام أبو بكر بطلة عالمية قادمة ورقم عالمى جديد إن شاء الله بدعمنا كلنا ليها، ريهام قررت إنها تعمل تنشيط سياحى ولفت نظر لبلدنا مصر أم الدنيا من خلال فكرة جريئة مش عادية محتاجة بطل فولاذى فعلاً".

وأضاف تامر: "وأنها تمشى على رجليها في مصر كلها هتمشى 1722 كيلو من الشمال للجنوب أتمنى كل الدعم من شبابنا العظيم ومن جميع الجهات و المؤسسات المصرية وجميع المحطات التلفزيونية وجميع المواقع الإلكترونية أن يتبنوا ريهام ويتتبعوا رحلة البطلة المصرية المنتظرة وأتمنى طوال رحلتها أن يكون في متابعتها فريق طبى مخصص لسلامتها وأنا يا ريهام إن شاء الله لو مش عندى شغل هتتبع خطواتك وهستناكى في أقب منطقة امشى معاكى محطتين ثلاثة لحد ما نفسى يتقطع".



تامر حسنى

وكان آخر أعمال النجم تامر حسنى فيلم "مش أنا"، والذى حقق نجاح كبير للغاية، وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.