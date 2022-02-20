شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى الإسكندرية لمدة أسبوع بسبب "المشوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد رمضان تصوير مشاهده فى مسلسله "المشوار"، فى مدينة الإسكندرية ويستمر التصوير هناك لمدة أسبوع، ويعود بعدها إلى الديكور الرئيسي فى مدينة الإنتاج الإعلامى، لإستكمال تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث العمل.

مسلسل "المشوار" بطولة كل من الفنان محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبدالمنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

يشار إلى أن محمد رمضان، قدم العام الماضى مسلسل "موسى" ولاقى نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته كل من سمية الخشاب، رياض الخولى، عبير صبرى، هبة مجدى، أسماء جلال، وأخرون، إخراج محمد سلامةن وتأليف ناصر عبد الرحمن، تدور أحداث المسلسل في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.