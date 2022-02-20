شكرا لقرائتكم خبر عن رغدة لـ"الخليج 365": لم أعتزل التمثيل ولم أرتدِ الحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت النجمة رغدة اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب، بعد نشر صورتها عبر حسابها على فيس بوك، وهي مرتدية الحجاب، ومكتوب على الصورة: "عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده".

وقالت رغدة فى تصريح لـ " الخليج 365": "لم أعتزل التمثيل وأعمارنا جميعها من المؤكد بيد الله وأن الصورة التي تم نشرها على حسابها على فيس بوك مش مقصوده زى ما الناس فهمت وأنها لم تعتزل".

وآخر أعمال النجمة رغدة، مسلسل "الضاهر" وعرض في 2019 من بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

وتدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.