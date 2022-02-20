شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المخرج خيرى بشارة بالدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي، والمقرر إقامتها في الفترة من 17 حتى 23 مارس المقبل تكريم المخرج الكبير "خيري بشارة" وذلك تقديرًا لتاريخة السينمائي الحافل.

وبدأ خيرى بشارة حياته المهنية مخرجًا تسجيليًا أخرج العديد من الأفلام التسجيلية من أشهرها "طائر النورس"، "طبيب فى الأرياف" وفيلم "صائد الدبابات" ، ثم اتجه بعد ذلك للسينما الروائية وكان أول فيلم روائي له فيلم "الأقدار الدامية" من الإنتاج المشترك مع الجزائر حيث بدأ تصويره في عام 1976، وانتهي عام 1980 وعرض في عام 1982.

كما قام باخراج أكثر من 11 فيلمًا من افلام الدراما الاجتماعية والتي تلامس قلوب الناس وحصل عليها علي العديد من الجوائز المحلية والعالمية ، ليصبح أحد رواد جيل الواقعية الجديدة فى السينما المصرية.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991 .