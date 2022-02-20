نجوى إبراهيم تحرج الإعلامية لميس الحديدي على الهواء وتكشف مهنتها الحقيقية قبل الشهرة.. مفاجأة كبرى غير متوقعه!

كتب امير فتحي في الأحد 20 فبراير 2022 08:58 مساءً - قالت الإعلامية لميس الحديدي: هناك دقائق كثيرة خلال مشواري كانت صعبة وحاسمة، وواقف أمام الدقيقة التي أقنعت فيها الأستاذ محمد حسنين هيكل بعد رفضه، وبعدها قال لي: خلاص يا لميس هنعمل الحوار.

وتابعت الحديدي خلال «برنامج الدوم» لإكتشاف المواهب في التمثيل والغناء والتقديم الإعلامي، المذاع على قناة ON E: بدل ما كنت هعمل مع الأستاذ هيكل حوار لقيتهم 26 حوارًا حصريًا وده كان بالنسبة لي انهيار.

ولفتت: “فيه تفاصيل كتيرة من خلالها سنختار المرشحين أو المتسابقين في البرنامج ومنها، اللغة والإلقاء ومخارج الألفاظ والإقناع بطريقة الأداء والشغف”.

وأضافت: “أنا ضد الحياد ولا يوجد حياد في الإعلام لكن يوجد محاولة موضوعية وعرض وجهات النظر المختلفة، ومن زمان مختارة بريق اللاحياد وانحيازات واضحة في قضايا واضحة ولكن احاول تحرى الموضوعية بقدر المستطاع”.

ومن جانبها قالت الإعلامية نجوى إبراهيم: “من دقيقة واحدة أقدر اختار المتسابق الصح من الشكل والطلة والهلة والقبول، لو حصل كيميا بيني وبين المتسابق هحس إنه ممكن يجي منه، من طريقته وعنيه والأصرار، وفيه ناس ممكن تبرق من غير لما تكون لابسة ترتر”.

وانتقدت نجوى ابراهيم، وجهة نظر لميس الحديدي في عدم الحيادية، قائلة: “انا ضد وجهة نظرها، يمكن علشان هي صحفية فهي مبتنساش المهنة الأصلية فلازم تقول رأيها لكن طالما بقت مذيعة لازم أكون حيادية ومليش الحق أقول رأيي لأنه بيؤثر علي الجمهور، وتخلى الناس تنقسم فريقين”.

لميس الحديدي منذ بدايتها حتى اليوم

ولدت الإعلامية والصحفية لميس الحديدي في القاهرة عام 1969. والدها هو الإستاذ الجامعي وعميد كلية البنات جامعة عين شمس علي الحديدي ووالدتها السيدة ليلى البحيري. متزوجة من الإعلامي عمرو أديب ولديها ابن وحيد هو نور الدين.

تخرجت الإعلامية لميس الحديدي من كلية السياسة والإقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة واتجهت للعمل الصحفي، كما حصلت على شهادة الماجستير في الصحافة التلفزيونية

بدأت لميس الحديدي حياتها المهنية في جريدة العالم اليوم التي تعنى بالشؤون الإقتصادية ثم انتقلت للعمل الإعلامي من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج في القنوات المصرية منها برنامج “اتكلم”، برنامج “مانع وممنوع”، برنامج “الإختيار الأصعب”، برنامج “من قلب مصر” وبرنامج “فيش وتشبيه”.

في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011، إنتقلت إلى شكبة قنوات CBC حيث قدمت برنامج “نصف الحقيقة” وتقدم حالياً برنامج “كلمة أخيرة” على قناة اون وذلك بعد تقديمها برنامج “هنا العاصمة” على CBC كما تكتب مقالات رأي في جريدة المصري اليوم.

الإعلامية لميـس الحديدي التى تألقت من خلال “كلمة أخيـرة” على قناة ON، استطاعت أن تثبت للجميع جداراتها وبراعتها في تقديم كافة المواضيع السياسية والإقتصادية والفنّية، وتكوين جمهور كبير جدًا على قناة ON بسبب الشخصيات المصرية البارزة والنجوم الكبار التي تستضيفهم فى البرنامج.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت