لأوّل مرّة.. أسرار عن نجوم فريق واما تخرج إلى العلن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استضاف الفنان أحمد فهمي نجم فريق “واما” باقي أعضاء الفريق أحمد الشامي ومحمد نور ونادر حمدي، خلال برامجه “أحلى كلام” الذي يقدمه على قناة الحياة، حيث استعاد نجوم الفريق “واما” ذكريات بداياتهم قبل الشهرة.

وحكى أحمد الشامي موضحاً أنه كان يعمل في توصيل الطلبات إلى المنازل خلال فترة عاش فيها في الولايات المتحدة الأمريكية وقال: “اشتغلت دليفري في أمريكا كنت بدرس هناك، كنت بأخذ في الأسبوع 450 دولار مع البقشيش تكون 600 دولار، وكل شهر أسافر إلى ألمانيا للدراسة هناك وأعود مجدداً إلى أمريكا للعمل”.

أما محمد نور فكان يعمل مع فرق موسيقية مختلفة وكان أول راتب يحصل عليه 20 جنيهاً.

فيما حكى نادر حمدي عن أول أجر تقاضاه وكان “سيارة لعبة” قائلاً: “عملت مع والدتي الفنانة عفاف حمدي في مسلسل كنت طفلاً صغيراً وأعطوني سيارة بريموت كنترول كأجر”.

وعن تكوين فرقة واما قال محمد نور: لم يكن لدي احتمال 1% أن الفريق سينجح، في البداية كنت أنا وأحمد فهمي وعمرو مصطفى، ثم انضم إلينا نادر حمدي، وكان أحمد الشامي صديقًا لي وانضم إلينا بعدها.

أما الأسامي التي تم اختيارها للفريق قال محمد نور: قبل “واما” اخترنا أسماء “المشاكسين” و”النمور النائمة”.