مصادر ملكية تُمهّد “لاختفاء” الأمير أندرو عن الحياة العامة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت مصادر في القصر الملكي البريطاني أن الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية، “سيختفي” عن الأنظار ولن يكون له أي دور في الحياة العامة، وذلك بعد انتهاء الحفل التأبيني لوالده في 29 آذار.

ويُعتقد أن الأمير تشارلز أصرّ على انسحاب أخيه تماماً من الحياة العامة، رافضاً عودته إلى دوره كعضو بارز في العائلة.

ووفق موقع ديلي ميل، سيتمكن الأمير أندرو من مقابلة الملكة وأفراد العائلة الملكية في المناسبات الخاصة، إلا أنه لن يُسمح له بحضور الاحتفالات الرسمية،

ولن يتم تصويره على الشرفة في قصر باكنغهام، ومن غير المرجح أن يحضر المناسبات المهمة مثل “رويال أسكوت”.

وأوضحت الخبيرة في الشؤون الملكية إنغريد سيوارد أن “الأمير أندرو سيتمكن من العيش بهدوء، ربما في أحد منازل الملكة في اسكتلندا، لكن لن يُسمح له بإجراء المقابلات أو حتى كتابة سيرته الذاتية”.

وأضافت سيوارد “سيكون من الصعب عليه أن يجد شيئاً يفعله. وحتى لو أراد العمل في إحدى المؤسسات الخيرية، لا أعتقد أن أياً منها قد تريد العمل معه”.