راغب علامة ومساري معًا في أميركا.. فيديو على أنغام “ممكن أزعلك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر المغني الكندي، اللبناني الأصل مساري مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على إنستغرام جمعه مع السوبر ستار راغب علامة الذي أحيى حفلاً غنائياً مساء السبت في مدينة لوس أنجلوس ضمن جولته الغنائية في أميركا.

وفي التفاصيل، ظهر مساري إلى جانب راغب علامة في لوس أنجلوس حيث بديا في غاية السعادة ووثّق مقطع فيديو لقاءهما على وقع أغنية “ممكن أزعلك” نُشر عبر إنستغرام.

وعلّق مساري على الفيديو قائلاً:” أهلاً بك في لوس أنجلوس يا أخي”.

وقد انتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتناقله المتابعون عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن إعجابهم بالفيديو وعن محبتهم للفنانَين.