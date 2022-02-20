ما موقف عائلة كارداشيان من ارتباط كيم وبيت ديفيدسون؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن العلاقة بين النجمة كيم كارداشيان، وحبيبها الجديد بيت ديفيدسون تشهد تطورات كثيرة حيث يحتل الأخير مكانة مميزة في قلب نجمة تلفزيون الواقع،

حيث شهدت الفترة الأخيرة تطورا في العلاقة بينه وبين “عائلة كارداشيان” التي باركت علاقة بيت ديفيدسون وكيم كارداشيان، وقيل إنه يحتل مكاناً خاصاً في قلب العائلة.

وكشف مصدر مقرب عن أن الأنباء التي تحدثت عن استطاعة بيت ديفيدسون، احتلال مكانة في قلب العائلة، حقيقية، مردفا أن أعضاء من عائلة كارداشيان ــ بالإضافة إلى كيم كارداشيان، باركوا تلك العلاقة، حيث إن كيم ارتبطت به منذ نوفمبر الماضي.

وعلى الرغم من أن الثنائي مرتبطين منذ شهرين فقط، إلا أن عائلة “كارداشيان” تبارك هذه العلاقة الجديدة لكيم، والطريقة التي يعاملها بها، مضيفاً: “إنهم يريدون فقط أن تكون كيم سعيدة وهو بالفعل جعلها سعيدة جداً”.

وفي الآونة الأخيرة وبالتزامن مع مناسبة يوم الحب، أرسل بيت ديفيدسون إلى كيم كارداشيان وعائلتها بعض الورود، حيث شاركت كلوي كارداشيان، صوراً للهدية التي حصلت عليها في يوم الحب، وشكرت كلوي ديفيدسون على لفتته الطيبة كما كتبت: “أحلى شيء.. شكراً بيت”، مع مجموعة من تعابير على شكل قلب.