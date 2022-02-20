“لسلامتك”.. ميزة جديدة من سناب شات لأصدقائك المقربين فقط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت منصة سناب شات عن طرح ميزة جديدة تشبه نظام الأصدقاء التي تسمح للمستخدمين بمشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع صديق لمدة 15 دقيقة أو بضع ساعات.

وتهدف الميزة العالمية الجديدة إلى مساعدة المستخدمين في البحث عن أصدقائهم، أثناء استمرارهم في استئناف حياتهم الاجتماعية.

ويمكن استخدامها للأشياء اليومية مثل التأكد من عودة صديقك إلى المنزل بأمان في الليل. كما يمكن للمستخدمين مشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع الأصدقاء الفرديين فقط.

وتقول سناب شات إنه لا يوجد خيار للمستخدمين لإرسال تفاصيل مواقعهم في الوقت الفعلي إلى جميع أصدقائهم في المنصة لأسباب تتعلق بالسلامة.

وتلاحظ الشركة أيضًا أنه يتعين على الطرفين قبول بعضهما بعضًا كأصدقاء عبر المنصة قبل أن يتمكنوا من مشاركة موقعهم.

وعندما يقرر المستخدمون تشغيل الميزة، تتم مطالبتهم عبر تذكير بأن الأداة مخصصة للاستخدام مع الأصدقاء المقربين والعائلة فقط.

ومن أجل تقليل مخاطر المطاردة أو التعرض للضغط لمشاركة الموقع باستمرار، يمكن للمستخدمين إيقاف المشاركة مؤقتًا دون إرسال إشعار للطرف الآخر.

ومنذ عام 2017، يمنح التطبيق المستخدمين خيار مشاركة موقعهم مع أصدقائهم عبر Snap Map عند استخدام سناب شات.

ويستخدم الآن 250 مليون شخص الخريطة للتواصل مع أصدقائهم كل شهر. وتقول الشركة إن هذه الميزة الجديدة في الوقت الفعلي تم إنشاؤها بناءً على تعليقات المستخدمين حول كيفية استخدامهم لـ Snap Map مع أصدقائهم.

وتشير إلى أن 78 في المئة من مستخدمي سناب شات في الولايات المتحدة يقولون إنهم لا يترددون في مشاركة موقعهم عبر Snap Map وأنهم يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون أنها طريقة آمنة للبقاء على اتصال مع الآخرين.

مشاركة موقعك مع الأصدقاء

تطلق الشركة الميزة الجديدة كجزء من شراكة أوسع مع It’s On Us، وهي حركة اجتماعية أنشأها الرئيس السابق باراك أوباما ومجلس البيت الأبيض للنساء والفتيات لزيادة الوعي ومكافحة الاعتداء الجنسي في حرم الجامعات الأميركية.

بالإضافة إلى الميزة الجديدة، ينشر التطبيق أيضًا رسالة داخل التطبيق تركز على زيادة وعي المتفرج.

ويأتي إطلاق الميزة الجديدة بعد إعلان المنصة أن المستخدمين قادرون على تغيير أسماء المستخدمين اعتبارًا من 23 فبراير.

ولن يؤثر تغيير اسم المستخدم في جوانب حسابات المستخدمين، مثل قوائم الأصدقاء ورموز Snap ونتائج Snap والذكريات وما إلى ذلك.

ولن تتمكن من تحديد أسماء المستخدمين التي تم استخدامها. ويمكنك تغيير اسم المستخدم الخاص بك مرة كل سنة.