ياسمين رئيس تؤدي مناسك العمرة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها ومتابعيها، صورة لها من داخل الحرم المكي، أثناء أدائها مناسك العمرة.

وظهرت ياسمين في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مرتدية ملابس الإحرام، وعلقت: "يارب".

ويُعرض لياسمين رئيس حاليًا فيلم "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، وتقدم خلال أحداث الفيلم شخصية أمينة التي تتعرض لتهديد السلاح من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها. كما تنتظر ياسمين رئيس إطلاق فيلمها "جارة القمر" في دور العرض السينمائي.

وعُرض لياسمين رئيس مؤخرًا، مسرحية" أحفاد ريا وسكينة" على مسرح بكر الشدي البوليفارد، هي أول بطولة مسرحية لـ ياسمين رئيس، ويشاركها: دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.