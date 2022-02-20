سعد الصغير يكشف عن برنامجه الجديد "سعد مولعها نار" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان سعد الصغير، عن اسم برنامجه الجديد "سعد مولعها نار".

ونشر سعد برومو البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "عايزنها ولعة، عايزنها نار، هنهز الدنيا، عايزين إعصار".

وأضاف: "انتظرونا قريبا في برنامج (سعد مولعها نار)، على شبكة تليفزيون الشمس".

ومن ناحية أخرى انفصل الفنان سعد الصغير عن الفنانة برلنتي عامر بعد زواج دام لمدة عام.

وكتبت "برلنتي" عبر حسابها بموقع فيسبوك: "بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير، تم الانفصال بيني وبين سعد، طلاق نهائي".

من ناحية أخرى شارك سعد الصغير، في بطولة مسرحية "كازانوفا" التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية "كازانوفا" بطولة: حسن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، هالة فاخر، ياسر الطوبجي، حمدي الميرغني، سعد الصغير، وهي من إنتاج حمدي بدر.