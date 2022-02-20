رغدة تحسم الجدل حول ارتدائها الحجاب واعتزالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حسمت الفنانة رغدة موقفها من الجدل الذي أثير في الساعات الماضية بشأن تفكيرها في الاعتزال وارتداء الحجاب، بسبب تعليق نُشر عبر صفحتها في موقع فيسبوك، جاء فيه: "كل ما تمنيته من حبيبي الله، منحنى إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملكه وحده".

رغدة، نشرت عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، قبل قليل، ردًا على الاعتزال والحجاب، صورة لها بشعرها، معلقة "من قال إن دوراننا في رحابات الله العظيم اعتزالا للحياة ومرها، فلولا المر لما عرفنا طعم الحلو، رغدة".

الفنانة رغدة، أثارت الجدل، بعد نشر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، صورة وهي مرتدية الحجاب، وحملت التعليق التالي: "عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده".

وشاركت الفنانة رغدة ، في بطولة مسلسل "الضاهر"، الذي عرض عام 2019، وشهد أخر ظهور فني لها.

مسلسل "الضاهر"، شارك في بطولته الفنان محمد فؤاد، مع حسن يوسف، فريال يوسف، تامر عبدالمنعم، مادلين طبر، كريم كوجاك، أحمد التهامي وآخرين، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.