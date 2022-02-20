أحدث ظهور لـ جانا دياب في لندن.. والتعليقات: "رائعة ويخربيت صورك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت جانا ابنة الفنان عمرو دياب صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت جانا في الصور بملابس جريئة خلال حضورها أحدث عروض الأزياء في لندن.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "يخربيت صورك"، "رائعة"، كما عبروا عن إعجابهم بإطلالتها ومنشورها من خلال وضع القلوب وغيرها من الرموز.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من السعودية زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها أبنائه: "جانا"، "كنزي"، و"عبدالله".

جدير بالذكر أن النجم الكبير عمرو دياب يستعد لإحياء حفلا غنائيا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 24 فبراير المقبل، بمسرح أبو بكر سالم.

عمرو دياب أحيا حفلاً غنائيا، مؤخرًا بمركز المنارة في القاهرة الجديدة، وقدم الهضبة عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور، وأعلن عن مفاجأة وهي عودته للتعاون مع الفنان حميد الشاعري.