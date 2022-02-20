عصام السقا يطلب الدعاء لـ أحمد حلاوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلب الفنان عصام السقا من متابعيه الدعاء للفنان أحمد حلاوة.

ونشر عصام صورة تجمعهما، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "ربنا يشفيك ويقومك بألف سلامة، دعواتكم للأستاذ أحمد حلاوة".

وأصيب الفنان أحمد حلاوة منذ أيام بفيروس كورونا، وأكدت ابنته أن الحالة الصحية لوالدها "حرجة" وطالبت جمهوره بالدعاء.

وكشفت هبة حلاوة، ابنة الفنان الكبير أحمد حلاوة، تطورات الحالة الصحية لوالدها.

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار 2" بطولة: كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، هادي الجيار، إنجي المقدم، إياد نصار، أحمد سعيد عبدالغني، ومن إخراج بيتر ميمي.

وكان آخر أعمال أحمد حلاوة حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، بطولة نضال الشافعي، أحمد رفعت، ميمي جمال، عفاف رشاد، ومن إخراج أحمد صالح.