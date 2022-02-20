بعد شائعة مرضه.. أول ظهور لـ تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في أول ظهور للفنان تامر حسني، بعد تداول رواد موقع فيسبوك، أقاويل عن معاناته من أزمة صحية، نشر المنتج أحمد دسوقي صورة تجمعهما.

المنتج أحمد دسوقي "المشارك في إنتاج فيلم روميو"، نشر عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه مع الفنان تامر حسني، وكتب: "توكلنا على الله. دعواتكم".

فيلم "روميو" تأليف وإخراج وبطولة الفنان تامر حسني، وتشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد، والفنان حمدي الميرغني، ويشارك في إنتاجه المنتج أحمد دسوقي.

الشاعر أحمد حسن راؤول في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، نفى على ما تردد عن تعرض الفنان تامر حسني لأزمة صحية، وقال "ما نشر إشاعة، الفنان تامر حسني في صحة جيدة، وفل الفل".

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا أغنية بعنوان "قد التحدي" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وتبرع بها لذوي الهمم مبادرة يوم التحدي، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج خالد الشوربجي.