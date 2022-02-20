فيديو صادم.. مروحيّة تسقط في المياه بين السبّاحين!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 07:20 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2022 6:43 مساءً

وثّق مقطع فيديو صادم لحظة ارتطام طائرة مروحية بمياه أحد أشهر الشواطئ الجنوبية في ميامي على بعد أقدام قليلة من السباحين.

الفيديو الذي نشره شاطئ ميامي يظهر الهليكوبتر تهبط بسرعة كبيرة من السماء السبت بعد الظهر.

وسقطت المروحية باتجاه المياه التي تعجّ بمئات السباحين الذين يستمتعون بطقس فلوريدا. الا ان معجزة حالت دون وقوع ضحايا نتيجة الحادثة. وقد أصيب الشخصان اللذان كانا على متن المروحية بجروح وتلقيا الاسعافات الأولية وسط معلومات ان حالتهما مستقرة. وقد أغلق عناصر الشرطة جزءًا من الشاطئ للتحقيق بمجريات الحادث.

وقال متحدث باسم شرطة شاطئ ميامي عبر تويتر انه حوالي الساعة الوادة ظهرا تلقى المكتب اتصالا يفيد بحادثة اصطدام مروحية بالمحيط الأطلسي. وقد توجهت الشرطة وفرق اسعاف الشاطى الى مكان الحادثة كما توجّه عدد من ممارسي الرياضة البحرية لإنقاذ المصابين بعد لحظات من حادثة اصطدام المروحية.

ولم يعرف حتى الان ما اذا كانت الهيليكوبتر مركبة عامة او خاصة، ولا تزال اسباب حادثة الاصطدام غامضة. وقد صوّر الناس المذهولون مكان الحادثة ونشروا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وقد قال احدهم: انا جالس على الشاطئ الجنوبي في ميامي وقد سقطت للتو هيليكوبتر في المياه أمامنا”.

وأعلنت السلطات الجوية الفيدرالية انها ستفتح تحقيقا بالحادثة ولجلاء الأسباب التي أدت اليها.



