بسبب إرتفاع الأسعار مشاجرات وسرقات في أحد الاسواق المغربية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 07:20 مساءً - حالة من الفوضى اليوم عمت أحد الأسواق بالمغرب, في ضواحي مدينة القنيطرة غربي البلاد, بحيث قام التجار المتواجدون في السوق بالمضاربة في أسعار الخضروات, وأثارت هذه الأزمة ردود فعل غاضبة من رواد هذا السوق بحيث, وبحسب أحد المتسوقين ان سبب إندلاع هذه الفوضى يعود الى “الطماطم” فيعود السبب الى “أحد ولاد جلول” وهم التجار المضاربون الذين يبيعون الطماطم في السوق.
ووفقاً للمصدر ذاته، فالأزمة هي أنه يقوم عدد من التجار الى التعمد على التأخر للدخول وعرض البضائع بالسوق, كحيلة ليتم زيادة الطلب على بضائعهم مستغلين حاجة المواطنين الىها, ومن ثم يرفع سعر البضائع بشكل خيالي وهذا ما إستفز المتسوقين وجعل السوق, في حالة من الفوضى العارمة كما حصل تعارك بين بعضهم البعض.
موضحاً أن سعر كيلو الطماطم بلغ 10 دراهم (نحو دولار)، وهو سعر مرتفع بالنسبة للسوق المغربية، خصوصاً في المناطق النائية منها. وأشار إلى أن المتسوقين دخلوا في مشاحنات مع المضاربين، تحوّل إلى شجار نتج عنه إصابات بين المتشاجرين وتخريب للشاحنات, ولفت المصدر أن الشرطة تدخلت لضبط الفوضى داخل السوق، كما قامت بتوقيف بعض المتورطين.
وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو، تظهر فيها حالة فوضى عارمة ومحاولات البعض للإستيلاء على الخضار والفواكه التي يعرضها الباعة على الأرض.
كما استغل بعضهم الموقف، للتعبير عن تضررهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المغرب، مقارنة مع ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن، إضافة إلى ما تعاني منه المناطق القروية بسبب قلة الأمطار هذا العام.